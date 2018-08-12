Ещё
На Каспии будет создан экономический форум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Каспии будет создан экономический форум 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: nsn.fm
Страны Каспийского побережья создадут собственный «Каспийский экономический форум». Об этом рассказал в воскресенье, в Казахстане президент РФ Владимир Путин.
12 августа в Актау проходит встреча лидеров «Каспийской пятерки» — России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Предполагается, что по итогам саммита страны подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал подписание «исторического документа» в рамках проходящего в Актау саммита, пишет Газета.ру
Национальная Служба Новостей: последние новости
Рассекречен приказ Сталина о бомбардировке Берлина Гражданин РФ задержан на Украине за шпионаж ФБР ищет в протестах в Шарлотсвилле «российский след»
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение114
Назван заказчик убийства Влада Листьева436
«Я вам спою, что Крым не ваш»124
«Готовьтесь к сражению!»: США готовятся воевать с РФ815
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана47
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
08:06
Захарова сделала неожиданное заявление о санкциях
Политика
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Пожары Катастрофы
03:54
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Украина В мире
01:18
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
Оружие Армия
01:08
Назван заказчик убийства Влада Листьева
Общество
00:58
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение