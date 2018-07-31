В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС

В Крыму прокомментировали новые санкции Евросоюза

Введенные ЕС санкции в отношении компаний, связанных со строительством Крымского моста, не повлияют на ход реализации проекта. Об этом РИА «Новости» сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Внесение в санкционный список Евросоюза АО «ВАД» не помешает достроить в срок федеральную трассу «Таврида» на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.

«Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок», — сказала пресс-секретарь комитета Анастасия Гурина.