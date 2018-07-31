ВТО перевела стрелки

Если неделю назад был объявлен результат по жалобе РФ против Украины (в отношении пошлин на аммиачную селитру), то теперь — об ограничениях Россией экспорта украинского железнодорожного оборудования.

Хотя решение еще не опубликовано, его содержание ЕвроПравда узнала от нескольких источников в правительстве.

К большому сожалению, исход спора снова оказался не в нашу пользу.

Более того, новое дело неожиданно обернулось еще большим поражением, чем первое.

Ведь решение по аммиачной селитре, несмотря на наше поражение (было признано нарушение хода антидемпингового расследования) не стало для Украины разгромом: экспертная панель ВТО признала за Киевом право провести новое расследование.

А вот в деле за номером DS499 и с названием «Российская Федерация — меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования» принятое решение оказалось еще хуже.

Стоп-сигнал

Прежде всего — немного информации о самом споре.

Начиная с 2014 года российские сертификационные органы без достаточных на то оснований начали массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также ограничили выдачу новых сертификатов. Более того, в РФ с тер пор отказываются признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Белоруссии Казахстане , хотя по регламенту Таможенного союза такие сертификаты должны признаваться всеми членами этого объединения.

По данным правительства, в результате этих ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз — с 2,6 миллиарда долларов до 95 миллионов долларов (сейчас такой экспорт в Россию осуществляет только «Интерпайп» Виктора Пинчука ).

Такие шаги в украинском МЭРТ расценили как грубое нарушение принципов ВТО, а также соглашения ВТО о технических барьерах в торговле. Поэтому после всех необходимых процедур в правительстве инициировали торговый спор.

Теперь о результате. Он неутешителен — экспертная панель отклонила ключевые требования и аргументы Украины.

Единственный вопрос, который Украина может отнести в свой актив — признание неправомерности непризнания сертификатов, которые были выданы Белоруссией и Казахстаном. Кроме того, эксперты встали на нашу сторону, признав некоторые процедурные нарушения со стороны РФ.

Одновременно эксперты ВТО признали правомерным отказ от сертификации украинской продукции. Их аргументы выглядят довольно странно — учитывая, что уровень безопасности в Украине в 2014-2016 годах отличался от общего в регионе, у РФ были основания не позволять выезд своих специалистов по сертификации на украинские предприятия, опасаясь за их безопасность.

При этом экспертная комиссия не только вышла за рамки своих полномочий, оценивая политические риски, но и отклонила украинские аргументы об альтернативных возможностях для проверки, не требующих посещения предприятий.

К тому же — и это тоже важно — экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ. Такое определение крайне важно — ведь тогда в случае отказа России устранить нарушения у Украины была бы возможность введения встречных ограничений для компенсации своих потерь.

Именно поэтому теоретически у украинских производителей появляется возможность вернуться на рынок РФ, используя белорусские и казахстанские сертификаты, однако скорее всего РФ продолжит политику их непризнания.

Можно ли было ожидать такого решения? Совсем нет!

В отличие от аммиачного спора, где независимые эксперты изначально указывали на проблемы в украинской позиции, дело железнодорожных ограничений выглядело весьма перспективным именно для Украины.

Как можно было проиграть дело, в котором у Украины были такие перспективные позиции? Есть ли основания говорить о незаконном влиянии РФ на комиссию? Учитывая принятое решение, такой сценарий вовсе не выглядит невозможным.

С оглядкой на транзит

Какие последствия будет иметь это решение ВТО?

В первую очередь, следует отменить: нынешнее поражение не окончательное. У Украины есть право на апелляцию — и скорее всего, Киев этой возможностью воспользуется.

Однако еще важнее другой вопрос: как теперь выглядят украинские шансы в других спорах с РФ, которые сейчас рассматриваются в ВТО?

Напомним, Киев и Москва подали друг против друга по две жалобы. Решение по двум уже приняты. Остаются два дела.

Однако дела, решения по которым еще не приняты, наиболее принципиальны.

Ориентировочно в декабре ВТО должна обнародовать отчет по жалобе Украины на ограничение РФ транзита грузов. Если решения по аммиаку и железнодорожному оборудованию имеют нишевый характер, то транзитное дело касается всего украинского экспорта. Ведь блокировка транзита фактически делает невозможным украинский экспорт на восток, в первую очередь — в Центральную Азию. Более того, несмотря на все попытки, реальной альтернативы этому транзиту более чем за два года Украина не нашла.

А чуть позже (скорее всего, уже в 2019 году) будет принято решение по комплексному иску РФ против Украины по поводу санкций и ограничений, наложенных Украиной в ответ на российскую агрессию.

Этот спор должен стать историческим для ВТО — РФ пытается оспорить ограничения, которые были введены по политическим причинам. А соответственно, любое решение по этому делу должно стать прецедентом и для других политических санкций.

При этом если решение о санкциях изначально выглядело как «обезьяна с гранатой», то транзитное дело представлялось таким, в котором у Украины — достаточно сильная позиция. Решение же по делу о железнодорожном оборудовании дает немало оснований для пессимизма.

Хотя между этими делами нет прямой связи, само по себе поражение в двух делах — а самое главное, очень странное последнее решение, которое создает подозрения по поводу российского «допинга», — не может не беспокоить.

Украина не имеет права проиграть РФ оставшиеся споры в ВТО. Ведь цена этих поражений будет сверхвысокой.

Пока наши шансы на победу в этих делах еще остаются выше, чем у России. Одна из причин — более высокое внимание мира к этим делам и максимально тщательный подбор арбитров.

Как неофициально отмечают в правительстве, учитывая значение транзитного дела, к экспертной панели в этом деле удалось привлечь авторитетных специалистов, чья репутация сама по себе должна стать препятствием для давления РФ.

Однако последнее решение ВТО показало: проблемы могут появиться там, где их не ждешь. Поэтому резонанс по поводу возможных нарушений в ходе «железнодорожного» дела должен стать предохранителем против таких же странных решений по транзиту и санкциям.