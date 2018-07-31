Турбизнес России умрет к зиме

Большая часть турагентств России обанкротятся к зиме. Об этом порталу «Ура.ру» анонимно заявил глава одного из них.

Ранее СМИ сообщили, что туристические операторы начали массово и резко снижать стоимость зарубежных туров из-за их невостребованности среди россиян, которую эксперты, в свою очередь, объяснили снижением платежеспособности граждан.

«Львиная доля агентств будет убита до конца года», — предупредил собеседник портала.

По его словам, нынешнее положение на туристическом рынке напоминает ситуацию с киосками и небольшими банками, которые в свое время вытеснили большие торговые сети и крупные банки.

В свою очередь, Роман Бобылев, эксперт Общественной палаты по защите прав туристов, назвал положение на рынке туристических услуг его «переформатированием», объясняемым, впрочем, тем же снижением уровня жизни россиян.

Наконец, Алексан Мкртчян , директор турсети «Розовый слон» и член президиума Альянса турагентств, отметил оптимизацию штатов в компаниях и сокращение количества рейсов.