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Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
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Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва и Астана решили не подписывать межправительственное соглашение о перевозке казахского угля по России и его перевалке в российских портах.
Как пишет газета «Коммерсант», такое решение было принято 27 июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета.
По словам источника издания, российская сторона убедила партнеров в в том, что документ нанесет ущерб угольной отрасли России.
В Минтрансе газете сообщили, что по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам, но в ведомстве уверены, что поставщики из Казахстана в настоящее время располагают недискриминационным доступом и если соглашение будет подписано, пострадают интересы российских компаний.
По данным издания, в Минэнерго отметили, что из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России в части транзита до 14 млн тонн в год угля из Казахстана отрицательно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров угля, в также станет причиной снижения уровня занятости населения в Хакассии и Кузбассе.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Казахстан разработал проект межправительственного соглашения с Россией, которое даст казахским угольщикам право приоритетного доступа к российским экспортным портам.
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