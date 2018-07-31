Россия и Казахстан отказались от важного соглашения

Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю

Москва и Астана решили не подписывать межправительственное соглашение о перевозке казахского угля по России и его перевалке в российских портах.

Как пишет газета «Коммерсант» , такое решение было принято 27 июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета.

По словам источника издания, российская сторона убедила партнеров в в том, что документ нанесет ущерб угольной отрасли России.

Минтрансе газете сообщили, что по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам, но в ведомстве уверены, что поставщики из Казахстана в настоящее время располагают недискриминационным доступом и если соглашение будет подписано, пострадают интересы российских компаний.

По данным издания, в Минэнерго отметили, что из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России в части транзита до 14 млн тонн в год угля из Казахстана отрицательно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров угля, в также станет причиной снижения уровня занятости населения в Хакассии и Кузбассе.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Казахстан разработал проект межправительственного соглашения с Россией, которое даст казахским угольщикам право приоритетного доступа к российским экспортным портам.