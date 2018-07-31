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СМИ сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
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Пресса США просит Конгресс финансировать альтернативу «Северному потоку-2» 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Американское издание The National Interest сообщило своим читателям «плохие новости» о том, что посты армии США в Европе зависят от российских энергоресурсов, и эта зависимость только усилится с реализацией проекта нового газопровода «Северный поток-2». Автор материала призывает Конгресс США обеспечить запасной электроэнергией зарубежные объекты размещения американской армии, сообщает Североамериканское бюро НСН.
За первый квартал 2018 года 41 процент газа, поставленного в Европу, пришел из России, пишет The National Interest, и многие законодатели обеспокоены европейской зависимостью от российского газа.
«"Северный поток-2" по сути усиливает геополитическую позицию Москвы и увеличивает в два раза зависимость ЕС от российских энергоресурсов. Средства, полученные от продажи газа, также предоставляют России больше ресурсов для достижения своих вредоносных целей, таких как недавняя аннексия Крыма и кампания кибератак на электросистемы США. Большая зависимость от России также может быть использована, как рычаг давления на ЕС и способом поссорить союзников НАТО», — пишет The National Interest.
В связи с этим, американские журналисты считают необходимым обеспечение американских постов в Европе запасными энергоресурсами. По их мнению, Конгресс США должен рассмотреть обеспечение армии, размещенной в Европе, электромобилями и микроэнергосистемами, среди прочего.
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