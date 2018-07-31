Рубль вновь может просесть

Аналитики предсказали новое ослабление рублю

Свежая порция данных по американской макростатистике и каскад заседаний мировых центробанков могут надавить на этой неделе на курс рубля, считают аналитики. Таким образом, российская валюта, возможно, способна откатиться к 64 рублям за доллар, допускают они. Накануне доллар на Московской бирже торговался ближе к 62 рублям.

Фактором ослабления рубля на этой неделе может послужить заседание ФРС США (оно пройдет 31 июля — 1 августа), на котором рынки получат подтверждение своих ожиданий по сохранению курса повышения ставок в Штатах, считает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

Само решение по ставке ФРС вряд ли сильно повлияет на динамику российской валюты, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов . По прогнозам аналитиков Bloomberg , вероятность повышения ставки ФРС составляет всего два процента, то есть инвесторы не ожидают каких-либо изменений в монетарной политике регулятора, но важен будет тон заявления, соглашается Копылов.

Также на этой неделе валюты развивающихся рынков и, как следствие, рубль, могут испытать на себе рост давления на фоне снижения аппетита к риску в преддверии публикации данных в США (по инфляции и рынку труда — они ожидаются сильными) и заседаний основных регуляторов (кроме ФРС, это еще Банк Англии и Банк Японии), отмечает главный аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов . Важной будет и сегодняшняя публикация по запасам нефти в США: их увеличение, как и рост добычи в США будут негативно сказываться на сырьевых котировках и рубле, говорит Копылов.

Негативные настроения в отношении российских активов могут также захватить инвесторов в случае появления новостей о продолжении подготовки нового пакета американских санкций, который будет включать в себя меры воздействия на отечественный госдолг, полагает Покатович. Принятия подобных санкций не произойдет до конца августа, но с учетом негативного новостного фона российская валюта вряд ли покинет коридор 62,7-64 рубля за доллар, ожидает аналитик.

По словам Копылова, летний сезон в целом отмечается низкой активностью инвесторов на рынках, поэтому на коротком временном горизонте неожиданные факторы, способные серьезно навредить рублю, появиться не должны. Курс российской валюты двигается в диапазоне 61-64 рубля за доллар, в ближайшей перспективе нет причин для выхода из этого коридора, говорит аналитик. По мнению Давыдова, краткосрочно рубль будет двигаться в пределах 62,5-63,5 рубля за доллар.