Ещё
Крымский бизнес получит доступ ко льготам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский бизнес получит доступ к льготному кредитованию 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Малый и средний бизнес Крыма получит доступ к льготному кредитованию, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"В рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства у нас планируется отдельная программа по субсидированию процентных ставок льготного кредитования малого и среднего предпринимательства в целом по стране. Мы договорились, что рассмотрим возможность выделить отдельные лимиты на банки, работающие в Крыму, чтобы эти кредиты пошли таргетированно в Крым", — сказал Орешкин журналистам.
По его словам, такая мера необходима в связи с тем, что крупные банки в Крыму кредиты не выдают.
"Мы в основном работаем с крупными банками, такими как Сбербанк и ВТБ, которые здесь кредиты не выдают. Поэтому нам действительно нужно поднастроить программу так, чтобы Крым получил долю этого кредитования", — пояснил министр.
Орешкин в рамках рабочего визита в Крым посетил Дом предпринимателя, где ему презентовали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему "Малый бизнес".
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Порошенко официально обвинили в госизмене71
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко129
Жестокая расправа над туристами попала на видео138
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня12
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение