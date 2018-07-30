Орешкин оценил темп развития Крыма

Крым взял высокий темп экономического развития и находится по этому показателю на одном из первых мест среди российских регионов, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Крым сейчас на одном из первых мест находится с точки зрения темпов экономического роста. Во многом высокие темпы развития связаны с реализацией большой федеральной программы по развитию и строительству инфраструктуры, Крымский мост, "Таврида", электросети и многое чего еще реализуется сейчас", — сказал Орешкин журналистам.
Орешкин в рамках рабочего визита в Крым посетил Дом предпринимателя, где ему презентовали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему "Малый бизнес".