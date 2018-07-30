Дан прогноз по годовому темпу роста ВВП России

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ЦБ дал прогноз по годовому темпу роста ВВП России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Годовой темп роста ВВП России в третьем-четвертом кварталах составит 1,5-2%. Об этом сообщается в материалах Банка России.
"По оценкам Банка России, в III-IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5-2%", — заявили в ЦБ.
Ранее Центробанк сообщил, что годовой темп прироста российской экономики во втором квартале текущего года составил 1,8-2,2%.
Отмечается, что прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов во втором квартале соответствует прогнозу Банка России.
В Минэкономразвития рассказали, что темп роста ВВП во втором квартале текущего года увеличился до 1,8%.
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