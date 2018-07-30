Дан прогноз по годовому темпу роста ВВП России

ЦБ дал прогноз по годовому темпу роста ВВП России

Годовой темп роста ВВП России в третьем-четвертом кварталах составит 1,5-2%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"По оценкам Банка России, в III-IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5-2%", — заявили в ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил, что годовой темп прироста российской экономики во втором квартале текущего года составил 1,8-2,2%.

Отмечается, что прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов во втором квартале соответствует прогнозу Банка России.