Цены на авиатопливо за год выросли на 18%

Средняя стоимость тонны авиакеросина в РФ в июле 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2%, до 51,3 тысячи рублей, следует из статистики Росавиации Так, в июле прошлого года тонна топлива марки ТС-1 стоила 43,4 тысячи рублей. В месячном выражении рост стоимости составил 0,6%. "Шереметьево" рост цены керосина составил: у "ТЗК Шереметьево" — 30% (до 48,1 тысячи рублей), у "Гапромнефть-Аэро Шереметьево" — 25% (до 45,3 тысячи рублей). В "Домодедово" тонна топлива выросла в цене на 16,2%, до 46,6 тысячи рублей. Во "Внуково" керосин подорожал на 34% (48,7 тысячи рублей, "Авиационно-заправочная компания") и 31% (48,3 тысячи рублей, "Топливо-заправочный сервис"). По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в структуре расходов авиакомпаний доля затрат на авиаГСМ по итогам первого квартала 2018 года составила около 20%. В конце июля "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 рублей. Также S7 заявила о повышении размера топливного сбора в ближайшее время на 200 рублей. В "ЮТэйр" отметили, что рассматривают такую возможность в будущем. В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.