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Киев готовится к введению режима ЧС
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В Киеве готовятся к масштабному отключению электричества 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации приказал руководителям учреждений здравоохранения провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Об этом говорится в приказе №765 от 26 июля 2018 года департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, передает «АиФ».
Руководителям учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений и организаций, которые основаны на коммунальной собственности Киева, поручили привести в готовность имеющиеся автономные источники питания, определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГСЧС Киева, а также провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения.
Кроме того, поручено разработать план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения, определить ответственных за подключение к автономным источникам энергии, а также подать информацию в департамент КГГА о проведении вышеуказанных мероприятий.
Обеспокоенность киевских властей вызвана возможной остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обслуживают практически весь город. Так, первая обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского района, а вторая — Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, часть Шевченковского района.
Критической ситуация может стать с 1 августа, когда из-за отсутствия газа работа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 будет остановлена. Они выходят из под юрисдикции ПАО «Киевэнерго», а у КП «Киевтеплоэнерго» не заключены договора на поставку газа с «НАК Нафтогаз».
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