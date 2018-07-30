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В России удвоилось число черных кредиторов
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В РФ удвоилось число черных кредиторов 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: ТАСС
Банк России в первой половине 2018 года выявил 1890 черных кредиторов, что вдвое больше, чем в первой половине 2017 года. Об этом сообщил регулятор, передает ТАСС.
Причина — в активизации работы ЦБ по этому направлению, сказал глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
В начале года во всех семи главных управлениях Банка России образованы специальные отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, в Краснодаре создан хаб, который координирует работу таких отделов, рассказывал Лях в интервью ТАСС в середине мая: по мнению ЦБ, усиление региональной составляющей позволит эффективнее выявлять и пресекать мошеннические схемы на финансовом рынке, ведь зачастую они зарождаются как раз в регионах и кочуют из одной области или края в другой.
Еще одна новая тенденция, выявленная ЦБ, — привлечение денег граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптоактивы, рассказал Лях. По его словам, такие инвестиции превышают стандартные вложения граждан в обычные финансовые пирамиды. Если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма составляет 30-40 тысяч рублей, то в пирамиду, которая якобы инвестирует в криптоактивы, люди вкладывают примерно по 100 тысяч рублей. Всего за первое полугодие ЦБ выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды.
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