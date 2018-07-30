Турпоток из России в Великобританию вырос на 55%

В 2017 году 227 тысяч российских туристов посетило Великобританию , что на 55% выше по сравнению с 2016 годом, сообщает "Турпром".

Туристы из России в прошлом году потратили 188 миллионов фунтов стерлингов, что на 70% выше 2016 года.

По сообщению Всемирной организации туризма (UNWTO) и данным исследования World Tourism Barometer (июнь 2018), россияне занимают восьмую строчку рейтинга (после канадцев) по уровню расходов во время поездок, поднявшись с 11 места в прошлом году.

В основном, согласно исследованию VisitBritain, российские туристы путешествуют в Великобританию в первую очередь на экскурсионные программы, в том числе экскурсии по Лондону, на втором месте — языковая практика.

"Россиянам интересно посещать места сьемок фильмов и сериалов, а также музеи и родовые поместья. Продолжительность пребывания россиян в Великобритании выше, чем в среднем по рынку и составляет 8 дней (среднее — 6 дней)", — сообщили эксперты.

В целом 2017 год стал рекордным для британского туризма, как по посещениям, так и по тратам. Великобританию посетило 39,2 миллиона туристов, что на 4% больше, чем в 2016 году. Туристы потратили в Великобритании 24,5 миллиарда фунтов стерлингов, повысив планку 2016 года на 9%.