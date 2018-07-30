Ещё
Госбюджет Украины резко ушел в минус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госбюджет Украины резко ушел в минус 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский госбюджет в период с января по июнь 2018 года был выполнен с дефицитом на уровне 9 млрд 782 млн гривен (около минус 23 млрд рублей) против 29 млрд 32 млн гривен (69 млрд рублей) профицита за аналогичный период в 2017 году.
Сводный бюджет за январь-июнь 2018 года выполнен с профицитом на уровне 10 млрд 402 млн гривен (24,4 млрд рублей), что в пять раз ниже профицита за аналогичный период 2017 года в размере 52 млрд 142 млн гривен (122,6 млрд рублей), сообщает УНИАН со ссылкой на данные национального банка Украины.
Отмечается, что госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80 млрд 6 млн гривен (188 млрд рублей), или 2,4% ВВП.
Напомним, в марте 2018 года стало известно, что из бюджета Украины пропали 12 млрд 84 млн гривен. В июле украинский экономист предупредила о предстоящем дефолте в стране.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина снова проиграла России в ВТО Путин рассказал об отношении России к доллару Сбербанк назвал опасные для оплаты покупок картой регионы мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве128
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле313
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы24
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве159
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение