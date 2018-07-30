Британцы недовольны переговорами по Brexit

Опросы показали, что жители Великобритании недовольны ходом переговоров и не верят в то, что они завершатся без потерь для страны. Многие ожидают, что Brexit ударит по ним лично.

Как показал опрос Sky Data, 78% населения Соединенного королевства полагают, что из-за кабмин плохо ведет переговоры по выходу страны из ЕС . С марта показатель вырос на 23%. Всего 10% опрошенных считают, что власти хорошо справляются со своей работой. Еще 9% считают, что чиновники справляются с работой ни хорошо, ни плохо.

При этом ⅔ граждан (65%) полагают, что исход переговоров будет негативным для страны. Половина опрошенных выступает за проведение референдума по Brexit. 40% — против.

В случае проведения плебисцита, 48% голосовали бы за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. 27% предпочли бы, чтобы страна покинула Евросоюз без сделки. 13% все-таки считают целесообразной предложенную правительством сделки.

На 8% увеличилось число респондентов, считающих, что Brexit негативно скажется именно на их положении. Таким образом, число пессимистов достигло 42%. В положительный исход верят 31%. Еще 18% считают, что Brexit никак не отразится на их жизни и работе.