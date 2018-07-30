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Украина снова проиграла России в ВТО
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Украина проиграла второе дело в ВТО против России 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Reuters
Всемирная организация торговли (ВТО) отклонила жалобу Украины на Россию по вопросу ограничений украинского экспорта железнодорожного оборудования, сообщили источники в украинском правительстве.
В деле подномером DS499 рассматривалась жалоба Украины на то, что в 2014 году российские сертификационные органы приостановили действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей и ограничили выдачу новых сертификатов. Также Россия отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, в результате ограничений, экспорт украинской железнодорожной продукции в Россию с 2012 по 2016 годы сократился с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.
В ходе заседания экспертная панель ВТО отклонила ключевые требования и аргументы Украины. При этом в ВТО признали неправомерность признавать сертификаты, выданные Белоруссией и Казахстаном.
Официально Всемирная организация торговли должна обнародовать отчет по результатам второго торгового спора Украины и России 30 июля.
Напомним, 20 июля арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) также удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, касавшемуся пошлин на поставляемый из России нитрат аммония.
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