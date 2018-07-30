Украина проиграла России в ВТО

Украина проиграла второе дело в ВТО против России

В деле подномером DS499 рассматривалась жалоба Украины на то, что в 2014 году российские сертификационные органы приостановили действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей и ограничили выдачу новых сертификатов. Также Россия отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси Казахстане , пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, в результате ограничений, экспорт украинской железнодорожной продукции в Россию с 2012 по 2016 годы сократился с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

В ходе заседания экспертная панель ВТО отклонила ключевые требования и аргументы Украины. При этом в ВТО признали неправомерность признавать сертификаты, выданные Белоруссией и Казахстаном.

Официально Всемирная организация торговли должна обнародовать отчет по результатам второго торгового спора Украины и России 30 июля.