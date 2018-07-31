В РФ раскроют тайны налогоплательщиков

ФНС с 1 августа начнет публиковать данные, считавшиеся налоговой тайной

Раскрывать больше информации о налогоплательщиках ФНС будет через специальный сервис на своем сайте — "Прозрачный бизнес", чтобы каждый предприниматель мог проверить, не являются ли его партнеры "однодневками" и не пользуются ли "серыми" схемами для ухода от уплаты налогов.

В частности, в августе налоговики начнут публиковать сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

"Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам", — сообщили в ведомстве. То есть, в основном нововведение коснется малого и среднего бизнеса.

Налоговые органы планировали еще в июле прошлого года начать публиковать на своем сайте информацию о налогоплательщиках, которая из-за изменений Налогового кодекса перестала относиться к налоговой тайне. Однако позже срок раскрытия этих данных было решено отложить из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые хотели сверить с налоговиками и уточнить информацию о себе.

Публикация данных будет происходить поэтапно: позже ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности.

Также в этот список предполагалось включить информацию о налоговых правонарушениях и решения о привлечении к ответственности, сведения об уплаченных суммах страховых взносов.