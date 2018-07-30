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Налоговикам расширили полномочия
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Налоговикам расширили полномочия 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении налоговых органов полномочиями по истребованию у аудиторов документов и информации, полученных ими от налогоплательщиков.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь налоговики могут истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию о клиентах на основании решения руководителя ФНС России или его заместителя. Данные могут быть истребованы в случае, если налогоплательщик не предоставил их налоговым органам в установленном порядке при проведении выездной налоговой проверки.
Также налоговики могут истребовать информацию при поступлении в отношении аудируемого лица запроса уполномоченного органа иностранного государства в предусмотренных международными договорами РФ случаях. При этом аудиторская организация должна будет предупредить об этом клиента.
Закон допускает сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
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