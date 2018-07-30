Налоговикам расширили полномочия

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении налоговых органов полномочиями по истребованию у аудиторов документов и информации, полученных ими от налогоплательщиков.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь налоговики могут истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию о клиентах на основании решения руководителя ФНС России или его заместителя. Данные могут быть истребованы в случае, если налогоплательщик не предоставил их налоговым органам в установленном порядке при проведении выездной налоговой проверки.

Также налоговики могут истребовать информацию при поступлении в отношении аудируемого лица запроса уполномоченного органа иностранного государства в предусмотренных международными договорами РФ случаях. При этом аудиторская организация должна будет предупредить об этом клиента.

Закон допускает сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.