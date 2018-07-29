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«Добавьте букву „Т“: как Турция попросилась в БРИКС
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«Добавьте букву „Т“: как Турция попросилась в БРИКС 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Турция попросила принять ее в БРИКС. Хотя Россия и намекала на возможное расширение объединения, но на последнем саммите в Йоханнесбурге новых членов в БРИКС решили не принимать. Впрочем, в 2019 году число членов БРИКС может увеличиться. Потенциал объединения не раскрыт, клуб «обречен» на то, чтобы расширяться, а Турция входит в число наиболее вероятных кандидатов, отмечают эксперты.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) призвал лидеров стран, входящих в союз, рассмотреть вопрос о принятии Турции в состав организации. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.
По данным издания, страны-члены БРИКС «тепло приветствовали» предложение президента Турции добавить к названию союза «Т».
«Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна вместе с пятью странами БРИКС входит в G20, и поэтому «хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС».
На данный момент в организацию входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первые буквы их названий на английском языке образуют аббревиатуру БРИКС (BRICS).
Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. Под документом свои подписи поставили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.
Накануне саммита глава МИД РФ Сергей Лавров намекал на возможное расширение БРИКС. Клуб в настоящее время расширяет свой глобальный охват, формирует круг единомышленников, и обладает хорошим потенциалом для того, чтобы стать площадкой для сопряжения интеграционных процессов, отмечал он. А помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркивал, что «лидеры БРИКС обменяются своими взглядами на возможные процессы расширения, подключения новых участников».
Однако в итоге решения о включении новых членов принято на этом саммите не было.
Так, президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» про отсутствие прогресса в расширении альянса, подчеркнул, что кандидаты в альянс «проявили готовность и желание работать в рамках БРИКС в полном формате».
«Но на сегодняшней встрече в узком составе все-таки все мои коллеги подошли к этому, скажем, осторожно, желая, конечно, сотрудничать с другими странами, не исключая в ближайшее время расширения БРИКС», — отметил он, добавив, что двери не закрыты, но вопрос «с кондачка не решается, нужно как следует это проработать».
В итоге на саммите в ЮАР лидеры-основатели БРИКС договорились, что будут пока использовать в работе с партнерами форматы типа «БРИКС плюс».
С президентами Аргентины и Турции (эти страны могут стать новичками БРИКС) Маурисио Макри и Реджепом Эрдоганом Владимир Путин провел двусторонние встречи.
Как стало известно по итогам встречи двух президентов, Турция и Россия обсуждают возможность перехода к расчетам в электронных денежных средствах. Заявление Эрдогана о такой возможности приводит газета Hürriyet.
«Во время моей поездки (в Африку — «Газета.Ru») расчеты в национальных валютах стали очень важной темой переговоров. Я обсуждал этот вопрос с лидером каждой страны, с которым проводил переговоры. Впрочем, с Китаем и Россией мы уже договорились. Главы наших центробанков, министры финансов эту тему также очень сосредоточенно прорабатывают. У нас с Россией даже есть мысли о переходе на электронные денежные средства. Об аналогичных мерах мы думаем и вместе с Индией», — заявил Эрдоган.
Президент Турции Тайип Эрдоган впервые предложил президенту России Владимиру Путину «заниматься торговлей в национальных валютах» еще в декабре 2016 года.
При этом в последнее время расстроившиеся ранее отношения России и Турции сильно потеплели. Кризис в отношениях двух стран начался в 2015 году, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. После этого Москва ввела эмбарго на турецкую сельскохозяйственную продукцию.
Еще в 2017 году в Россию возобновились поставки турецких томатов. А недавно был снят запрет Турции на ввоз российского мяса. Турция ввела его в 2016 году в ответ на российское эмбарго.
Как рассказал вице-премьер России Алексей Гордеев в ходе своей рабочей поездки по Тверской области, Россия начала поставки говядины в Турцию.
«Я могу сказать, первые партии мяса говядины поставлены на рынок Турции. Большая перспектива по мясу птицы», — сказал он.
Так что вопрос с приемом Турции в БРИКС вполне может появиться на следующем саммите.
Лидеры стран БРИКС соберутся на следующий саммит в 2019 году в Бразилии.
«Россия, Индия, Китай и ЮАР готовы оказать всяческую поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2019 году и в проведении одиннадцатого саммита БРИКС», — отмечалось в декларации, подписанной странами-участниками.
Потенциал БРИКС еще не раскрыт до конца, уверен программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик. Клуб обречен на то, чтобы расширяться и наиболее значимые кандидаты — это Турция и Индонезия.
Эксперт не исключает, что к союзу БРИКС в перспективе нескольких лет могут присоединиться, например, страны, входящие вместе с Россией в Евразийский экономический союз — Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
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