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Эрдоган просит расширить БРИКС
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Эрдоган просит расширить БРИКС 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять страну в члены группы.
Турецкий лидер подчеркнул, что сотрудничество с организацией в экономической, финансовой и проектной сферах открывает новые возможности. "Я считаю, что сторониться таких групп неправильно", — добавил Эрдоган.
"Если вы добавите нас к названию платформы, то оно станет БРИКСТ", — заявил Эрдоган во пресс-конференции на саммите группы, проходившем в ЮАР.
По словам президента Турции, члены БРИКС "тепло поприветствовали" его предложение.
"Мы входим в G20 вместе с пятью из этих стран. Я надеюсь, они предпримут необходимые шаги, для того чтобы впустить нас, и мы займем свое место в БРИКС", — сказал Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что расширение БРИКС за счет новых участников пока не планируется.
"Увеличивать сейчас формально число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность", — отметил Путин, уточнив, что многие страны проявляют очень большой интерес к работе БРИКС.
По словам президента, расширение состава не исключается, однако этот вопрос требует дополнительной проработки. "Просто это вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается. Нужно как следует это проработать", — сказал Владимир Путин.
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