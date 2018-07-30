Цены на свинину достигли максимума последних двух лет

Анна Кудрякова, эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка, специально для "Российской газеты"

— Оптовые цены на свинину в куске с марта этого года выросли на 20 процентов, рост продолжается и в июле. Сейчас на рынке сложился крайне высокий ценник.

Последний раз такая цена была в сентябре 2016 года. Тогда тоже произошел заметный всплеск цен, но все же максимальные значения были ниже тех, что сложились сейчас.

Связан взлет цен на свинину с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Так рынок реагирует на сообщения о закрытии одного за другим репродукторов и все новых случаях выявления болезни у животных на частных подворьях. В летний период, конечно же, ситуация с распространением заболевания обостряется, поскольку дикие животные могут свободно перемещаться.

Розница на высокую стоимость свинины в опте пока не отреагировала. Между тем, по отзывам участников рынка, оптовые цены практически сравнялись с розничными, а в отдельных случаях стали даже выше. Таким образом, сейчас уже достигнут предел роста оптовой стоимости свинины, теперь цены должны пойти вниз.

Но дальше все будет зависеть от спроса и предложения. Если цены начнут расти в рознице, то спрос может снизиться и остановить дальнейшее повышение стоимости. С другой стороны, может сократиться и предложение на рынке, если будет распространяться АЧС. В этом случае цены могут дальше пойти вверх.

Пока ничего глобального на рынке не происходит. Есть случаи заболевания животных, но это локальные ситуации, которые контролируются. Есть ограничения по перемещению мяса, но опять же: производство не остановлено, оно достаточно большое, какого-то глобального сокращения нет. Если не будет дальнейшего распространения АЧС, ценник на свинину, безусловно, должен снизиться.