Рынок форекс: анонс событий на 30 июля — 3 августа

Investing.com — Следующая неделя будет насыщенной с точки зрения экономических новостей. В центре внимания окажутся пятничный отчет по занятости в США , а также решение ФРС по монетарной политике, которое будет оглашено в среду и, вероятно, укажет на третье повышение процентной ставки в этом году в результате сентябрьского заседания.

Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке в четверг. Большинство аналитиков предполагают, что процентная ставка будет повышена на четверть пункта.

Во вторник состоится заседание банка Японии на фоне слухов о том, что руководство центробанка рассматривает возможность внесения изменений в свою программу выкупа облигаций.

В пятницу курс доллара снизился против корзины других валют несмотря на отчет о том, что во втором квартале темпы роста экономики США оказались максимальными за четыре года. Позитив этого отчета оказался слабее негатива, связанного с опасениями о том, что напряженность в торговых отношениях будет действовать как тормоз экономики во второй половине этого года.

Министерство торговли США в пятницу сообщило, что во втором квартале американская экономика выросла на 4,1% в годовом исчислении после значения роста на 2,2% в первом квартале. По сравнению со вторым кварталом 2017 года американская экономика выросла чуть ниже прогнозируемого значения роста 2,8%.

Данные по экономическому росту укрепили прогнозы, что ФРС продолжит повышение процентной ставки в этом году. Однако экономисты опасаются, что высокие темпы роста американской экономики, достигнутые во втором квартале, возможно, не удастся поддержать в дальнейшем.

Пошлины на импортные товары в США могут снизить потребительские расходы и ограничить объем инвестиций в бизнес.

Курс доллара отступил от максимума за неделю против корзины других валют. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,11% и к завершению торгов пятницы оказался на позиции 93,47. За неделю индекс доллара вырос на 0,24%.

Курс евро незначительно повысился к доллару. Пара EUR/USD повысилась на 0,13% до 1,1657. В пятницу евро снизился против доллара на 0,72% после того, как ЕЦБ подтвердил, что процентная ставка останется на текущем уровне до лета 2019 года. Это усиливает расхождение между курсами монетарной политики ФРС и ЕЦБ.

Иена подорожала: пара USD/JPY снизилась на 0,18% до 111,02 перед заседанием центробанка Японии. На прошлой неделе появились сообщения в прессе о том, что Банк Японии рассматривает возможность изменения своей программы финансового стимулирования.

Фунт незначительно изменился против доллара: к завершению торгов в пятницу пара GBP/USD торговалась на позиции 1,3106.

Понедельник, 30 июля

Германия опубликует предварительные данные по инфляции.

В Великобритании выйдут сведения по чистому кредитованию.

Вторник, 31 июля

Китай опубликует данные исследования об активности производственном секторе и секторе услуг.

Новой Зеландии будет опубликованы данные по деловой уверенности, а в Австралии выйдут сведения по количеству разрешений на строительство.

Банк Японии огласит свое решение по монетарной политике и опубликует свое заявление, которое будет внимательно рассмотрено аналитиками. После оглашения решения свою пресс-конференцию проведет президент центробанка Японии.

В еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции потребительских цен.

Канаде будет опубликован отчет по росту ВВП и по инфляции.

США завершат неделю публикацией отчета по расходам физических лиц в США, а также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который для ФРС является важнейшим фактором для определения инфляции. Также выйдут данные по производственной активности в регионе Чикаго и отчет по настроениям потребителей.

Среда, 1 августа

В Новой Зеландии будет опубликован отчет по занятости

Великобритания опубликует данные исследования по деловой активности в производственном секторе.

В США выйдет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения о деловой активности в производственном секторе США.

ФРС опубликует решение о значении процентной ставки и заявление по монетарной политике.

Четверг, 2 августа

В Австралии выйдет отчет по торговому балансу страны.

Великобритания опубликует данные исследования по деловой активности в строительном секторе.

Банк Англии огласит свое решение о значении процентной ставки, а также опубликует отчет по инфляции за квартал. Глава Банка Англии Марк Карни проведет пресс-конференцию относительно решения по монетарной политике.

Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.

Пятница, 3 августа

В Австралии выйдут сведения по объему розничных продаж.

Великобритания опубликует данные исследования по деловой активности в секторе услуг.

В Канаде выйдут данные по торговому балансу.

В США неделя завершится выходом ожидаемого отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора за июль и отчетом о настроениях потребителей.