Курские работники торговли отметили профессиональный праздник

Торжества традиционно прошли в местечке Свобода Золотухинского района.

отметил, что торговля является одной из наиболее динамично развивающихся

отраслей экономики нашего региона.

Торговля обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет

региона. За последний год оборот розничной торговли в регионе вырос более

чем на 7,5 млрд рублей и составил 197 млрд, а за пять месяцев этого года

оборот розничной торговли увеличился на 5,7 млрд рублей. Кроме этого, на протяжении ряда лет регион занимает лидирующую позицию в рейтинге Росстата

с наименьшей стоимостью продуктовой корзины. В июне минимальный набор

— Это отрасль с высоким уровнем занятости населения. Только по официальным

данным в организациях оптовой и розничной торговли нашего региона трудится

около 60 тысяч человек. Но главное — поступательное развитие

потребительского рынка способствует созданию здоровой конкурентной среды,

что отражается на ассортименте товаров, спектре предоставляемых услуг,

повышении их качества, уровне цен, — подчеркнул Александр Демин.