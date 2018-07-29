Курские работники торговли отметили профессиональный праздник 

Торжества традиционно прошли в местечке Свобода Золотухинского района.
Поздравляя собравшихся, представитель администрации Александр Демин
отметил, что торговля является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики нашего региона.
Торговля обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет
региона. За последний год оборот розничной торговли в регионе вырос более
чем на 7,5 млрд рублей и составил 197 млрд, а за пять месяцев этого года
оборот розничной торговли увеличился на 5,7 млрд рублей. Кроме этого, на протяжении ряда лет регион занимает лидирующую позицию в рейтинге Росстата
с наименьшей стоимостью продуктовой корзины. В июне минимальный набор
продуктов питания первой необходимости в России стоил 4242,6 рубля, в Курской области — 3381,2 рубля.
— Это отрасль с высоким уровнем занятости населения. Только по официальным
данным в организациях оптовой и розничной торговли нашего региона трудится
около 60 тысяч человек. Но главное — поступательное развитие
потребительского рынка способствует созданию здоровой конкурентной среды,
что отражается на ассортименте товаров, спектре предоставляемых услуг,
повышении их качества, уровне цен, — подчеркнул Александр Демин.