У регионов появятся свои бренды

Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии региональных брендов.

В Гражданский кодекс вводится новый объект интеллектуальных прав — "географическое указание товара". Так можно запатентовать, например, калужское тесто, байкальский омуль, камчатский краб, крымские вина, якутские алмазы, золото Костромы . Товары без патента будут считаться контрафактом.

Индивидуализация товара по "географическому указанию" возможна наравне с уже действующим, но пока не внесенным в Гражданский кодекс, "наименованием места происхождения товара" (НМПТ). С момента введения госрегистрации НМПТ в 1992 году в России зарегистрировано и охраняется менее 200 наименований места происхождения товара — "Хохлома", "Гжель", "Дулевский фарфор", "Нарзан". При этом в Евросоюзе охраняется более трех тысяч географических указаний и НМПТ. "У России возникли обязательства по охране "географических указаний" в связи со вступлением в ВТО ", — приводит слова одного из авторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова его пресс-служба. Депутат также отметил важность брендирования для развития туризма.

Производители, не имеющие специального патента, использовать географическое указание не смогут

Если закон примут, в Гражданском кодексе будут определены как НМПТ, так и географическое указание. На охрану какого объекта интеллектуальных прав можно претендовать, производитель определит сам.

В чем разница? По географическому указанию хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна вестись на определенной территории, как пример — омуль, произведенный в регионе Байкала. Для НМПТ же важно соблюдать все стадии производства на определенной территории — например, производить "вологодское масло" на вологодских заводах, из молока от вологодских коров, пасущихся на вологодских пастбищах.

"Тенденция такова, что спецификация регионов только усиливается, одновременно усиливая их позиции. Государство эту тенденцию поддерживает, и это правильно, потому что безликая Россия не нужна и не интересна никому, в том числе самой России, — отметил в беседе с "РГ" сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. — И предприниматели понимают, если хочешь, например, произвести популярный сыр, то надо назвать его "Алтайским", потому что принято считать, что на Алтае у нас заливные луга с тучными коровами".

Кроме того, продолжает эксперт, брендирование продуктов по географическому признаку развивает локальный патриотизм. Вологодцы считают, что у них самое лучшее масло, и жители других регионов невольно с этим соглашаются.

"Географическое указание", о котором идет речь в новом законопроекте, узаконит Роспатент . Владельцы патента смогут размещать географическое указание на товарах, этикетках, упаковках, а также на бланках, счетах и другой документации. Кроме того, это будет иметь силу для объявлений о продаже товаров, на вывесках, в рекламе, в СМИ.

Производители, не имеющие патента, использовать географическое указание не смогут. Исключительное право будет действовать в течение 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент с возможностью последующего продления по заявлению правообладателя.

Эксперты считают, что законодательное брендирование товаров укрепит позиции бизнеса в регионах. При этом вряд ли предприниматели станут поднимать цены на товар, а вот "держать марку", следя за качеством, вероятно, будут.