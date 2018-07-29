У регионов появятся свои бренды 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии региональных брендов.
В Гражданский кодекс вводится новый объект интеллектуальных прав — "географическое указание товара". Так можно запатентовать, например, калужское тесто, байкальский омуль, камчатский краб, крымские вина, якутские алмазы, золото Костромы. Товары без патента будут считаться контрафактом.
Индивидуализация товара по "географическому указанию" возможна наравне с уже действующим, но пока не внесенным в Гражданский кодекс, "наименованием места происхождения товара" (НМПТ). С момента введения госрегистрации НМПТ в 1992 году в России зарегистрировано и охраняется менее 200 наименований места происхождения товара — "Хохлома", "Гжель", "Дулевский фарфор", "Нарзан". При этом в Евросоюзе охраняется более трех тысяч географических указаний и НМПТ. "У России возникли обязательства по охране "географических указаний" в связи со вступлением в ВТО", — приводит слова одного из авторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова его пресс-служба. Депутат также отметил важность брендирования для развития туризма.
Производители, не имеющие специального патента, использовать географическое указание не смогут
Если закон примут, в Гражданском кодексе будут определены как НМПТ, так и географическое указание. На охрану какого объекта интеллектуальных прав можно претендовать, производитель определит сам.
В чем разница? По географическому указанию хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна вестись на определенной территории, как пример — омуль, произведенный в регионе Байкала. Для НМПТ же важно соблюдать все стадии производства на определенной территории — например, производить "вологодское масло" на вологодских заводах, из молока от вологодских коров, пасущихся на вологодских пастбищах.
"Тенденция такова, что спецификация регионов только усиливается, одновременно усиливая их позиции. Государство эту тенденцию поддерживает, и это правильно, потому что безликая Россия не нужна и не интересна никому, в том числе самой России, — отметил в беседе с "РГ" сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. — И предприниматели понимают, если хочешь, например, произвести популярный сыр, то надо назвать его "Алтайским", потому что принято считать, что на Алтае у нас заливные луга с тучными коровами".
Кроме того, продолжает эксперт, брендирование продуктов по географическому признаку развивает локальный патриотизм. Вологодцы считают, что у них самое лучшее масло, и жители других регионов невольно с этим соглашаются.
"Географическое указание", о котором идет речь в новом законопроекте, узаконит Роспатент. Владельцы патента смогут размещать географическое указание на товарах, этикетках, упаковках, а также на бланках, счетах и другой документации. Кроме того, это будет иметь силу для объявлений о продаже товаров, на вывесках, в рекламе, в СМИ.
Производители, не имеющие патента, использовать географическое указание не смогут. Исключительное право будет действовать в течение 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент с возможностью последующего продления по заявлению правообладателя.
Эксперты считают, что законодательное брендирование товаров укрепит позиции бизнеса в регионах. При этом вряд ли предприниматели станут поднимать цены на товар, а вот "держать марку", следя за качеством, вероятно, будут.