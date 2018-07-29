Cоя рекордно подешевела на фоне торговой войны США и Китая

Соевые бобы в июле обновили рекордный ценовой минимум. Так, фьючерсы на масленичную культуру впервые за пять лет торгуются вблизи уровня $834,2 за 5000 бушелей, или 136 тонн. До минимальных значений снизилась также стоимость соевой муки и соевого масла. Эксперты отмечают, что спад котировок произошёл на фоне начавшейся торговой войны между США Китаем . Теперь Соединённые Штаты, как крупнейший поставщик сои в мире, ищут новые рынки сбыта. В качестве наиболее перспективного покупателя Вашингтон рассматривает Евросоюз . При этом, по мнению экспертов, американские бобы вряд ли будут востребованы в Европе. В свою очередь, Китаю как главному потребителю придётся заместить выпадающие объёмы поставок. RT разбирался, как изменится оборот соевой продукции в мире.

Соевые бобы на мировом рынке в июле обновили пятилетний ценовой минимум. По данным Bloomberg, ноябрьские фьючерсы на сою опустились в цене до $834,25 за 5000 бушелей (или 136 тонн). Стоимость соевой муки снизилась до $323 за тонну, а уровень цен на соевое масло вернулся к значениям 2015 года — $29,08 за фунт.

Согласно информации продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), крупнейшим в мире производителем масличных культур и соевых бобов являются США. По прогнозу FAO, в сезон 2017—2018 годов объём производства сои в Соединённых Штатах составит 119,5 млн тонн. В Бразилии ожидается урожай на уровне 112,56 млн тонн, в Аргентине — 50,5 млн тонн, в Китае — 14,6 млн тонн. Россия занимает восьмое место в рейтинге с объёмом производства 3,58 млн тонн.

Основным потребителем сои в мире традиционно является Китай, отмечают в FAO. Объём потребления масленичной культуры в КНР в сезон 2017—2018 годов может составить 114,5 млн тонн. Второе место по уровню спроса занимают США — потребность внутреннего рынка страны оценивается в 56,84 млн тонн.

«Снижение биржевых котировок на соевые бобы и продукцию произошло на фоне торгового противостояния между США и Китаем. Так, минимум цен на соевые бобы был зафиксирован после ввода Вашингтоном пошлин на китайские товары на сумму в $34 млрд В свою очередь, минимум на соевое масло обновился после подачи иска Китая во Всемирную торговую организацию », — рассказал RT аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Напомним, Китай включил сою в список импортных продуктов, облагаемых ввозными пошлинами.

Новая ниша

Жан-Клодом Юнкером. Соединённым Штатам как крупнейшему производителю сои и производных продуктов требуется найти новые рынки сбыта, отмечают опрошенные RT эксперты. Так, на днях стало известно, что часть своего экспорта государство перенаправит в Евросоюз. Об этом американский президент условился в ходе переговоров с главой Еврокомиссии

«Прежде всего, мы договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению… Мы также условились наращивать торговлю услугами, товарами химической промышленности, продукцией фармацевтической и медицинской отраслей, а также соей», — приводятся слова Дональда Трампа в опубликованном на сайте Белого дома совместном заявлении ЕС и США.

Точные данные по росту поставок пока не названы. Согласно данным Евростата, объём собственного производства сои в ЕС за последние десять лет рос незначительными темпами. В 2015 году он достиг уровня в 25 млн тонн. Однако прогноз по потреблению масленичной культуры в 2017—2018 годах заметно ниже этого уровня. Так, FAO оценивает спрос Евросоюза в 16,2 млн тонн.

«На рынке ЕС, вероятно, будет наблюдаться достаточно высокий спрос в случае, если США установят для сои и соевых продуктов низкую отпускную цену. Однако, на мой взгляд, Европейский союз вряд ли станет полноценной заменой Китаю с точки зрения экспорта — в КНР спрос на сырьё гораздо выше», — рассказала RT аналитик Alpari Наталья Мильчакова

Отметим, что, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, за девять месяцев 2017 года объём поставок сои в КНР достиг $11 млрд Это самый большой удельный вес в структуре сельскохозяйственного экспорта в Китай. Далее следуют шкуры и кожа, хлопок и злак сорго, однако объёмы торговли по этим позициям достигали лишь $1 млрд

Стратегические запасы

Для самого Китая соя также является стратегически важным товаром, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Эта культура — главный источник дешёвого кормового белка для скота.

Минсельхозе США считают, что альтернативными поставщиками для Китая, вероятнее всего, станут Аргентина и Бразилия. Согласно прогнозу ведомства, в 2017—2018 годах на долю Бразилии придётся 47% импорта сои в КНР. Доля Аргентины будет гораздо скромнее — 5% импорта. По мнению Натальи Мильчаковой, Пекин также может договориться о торговле с Канадой , у которой на фоне торговых войн тоже ухудшились отношения с Соединёнными Штатами.

«В прошлые годы, даже когда цена на соевые бобы была высокой, Китай импортировал большие объёмы сои из США, наращивая запасы. Ещё в 2014 году складывалась ситуация, когда корабли, приходящие с грузом бобов, попросту не разгружались в китайских портах из-за переизбытка сырья на рынке. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время КНР не грозит дефицит этого сырья», — резюмировала Наталья Мильчакова.