Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммуникаций, биомедицинских технологий и технологий.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подешевел на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Perrigo Co (TA:PRGO), которые подорожали на 580,00 п. (2,05%), закрывшись на отметке в 28.870,0000. Котировки Alony Hetz Properties and Investments Ltd (TA:ALHE) выросли на 35,0 п. (1,01%), завершив торги на уровне 3.515,000. Бумаги First International Bank of Israel Ltd (TA:FTIN) выросли в цене на 71,0 п. (0,90%), закрывшись на отметке 7.921,000.

Лидерами падения стали акции OPKO Health Inc (TA:OPK), цена которых упала на 116,000 п. (6,04%), завершив сессию на отметке 1.806,000. Акции Partner Comms (TA:PTNR) поднялись на 57,00 п. (3,99%), закрывшись на уровне 1.372,000, а Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA) снизились в цене на 227,000 п. (2,62%) и завершили торги на отметке 8.439,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (209) превысило количество закрывшихся в плюсе (153), а котировки 33 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,85%, или 0,59, достигнув отметки $69,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $74,76 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,29%, или 3,50, до отметки $1.222,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS выросла на 0,07% до 3,6517, а котировки EUR/ILS повысились на 0,20%, достигнув отметки 4,2570.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,47.