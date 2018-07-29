В фокусе: заседание ЦБР, ВВП США, Facebook 

Investing.com − Российский рубль продолжает демонстрировать устойчивость к волатильности на финансовых рынках. Курс российской валюты колеблется на Московской бирже вблизи отметки 63 рубля за доллар, практически не меняясь с момента закрытия вчерашней сессии.
Интерес к российским активам ограничивает негативный новостной поток, связанный с возможным ужесточением санкций против России. В частности, американский сенатор-республиканец, глава комитета верхней палаты по внешним делам, Боб Коркер выразил уверенность, в том, что в США примут новые меры против возможного, по его мнению, вмешательства России в грядущие ноябрьские выборы в Конгресс.
«Я уверен, что мы одобрим что-то [новый пакет санкций] в течение ближайшей пары месяцев», − приводит слова сенатора агентство Bloomberg.
Индекс МосБиржи опустился на 0,6% до отметки 2278 после роста на 0,4% по итогам торгов четверга. Индекс РТС вчера обогнал аналоги, поднявшись на 0,6% до 1 149 пунктов, сегодня же он снизился на 0,7% до отметки 1139 (все данные приведены по состоянию на 11:20 МСК).
Акции Яндекса, несмотря на хорошие показатели компании, сегодня подешевели на 1,8%, выйдя в лидеры падения на Московской бирже, под влиянием волны продаж в высокотехнологичном секторе фондового рынка США. Помимо Яндекса, в аутсайдерах такая «голубая фишка», как Сбербанк (минус 1%), что говорит об осторожности нерезидентов в отношении российских активов. Во всем мире под давлением оказался телекоммуникационный сектор, так как инвесторов насторожили проблемы Facebook.
Главным событием для российского рынка сегодня будет заседание совета директоров ЦБ. Рынок не ожидает снижения ставки, главная интрига − это комментарии регулятора относительно сроков нормализации денежно-кредитной политики.
На повестке дня также отчеты по ВВП РФ и ВВП США, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в небольшом минусе, выше отметки $74 за баррель, с начала недели они подорожали на 1,5%.
Индекс доллара вырос вчера на 0,4% и сегодня торгуется в небольшом плюсе (+0,1%) вблизи отметки 94,66 в ожидании данных по ВВП США. Если статистика подтвердит ускорение темпов роста экономики, это окажет поддержку американской валюте.