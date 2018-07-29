Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры

Россия продолжает сопротивляться санкционному давлению. Новая мера — создание внутренних офшоров в Приморье и Калининграде . Законопроект был принят в Госдуме и одобрен Совфедом в рекордные сроки. Вряд ли нам стоит ждать международные инвестиции в эти территории. Российские офшоры зарегистрируют разве что российские компании под санкциями: рестрикции эти меры снять не поможет, но частично оптимизировать налоги они смогут, поясняют эксперты.

В течение всего десяти дней был был принят и одобрен пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Законопроект был принят в рекордные сроки: в первом чтении: в первом чтении — 18 июля, во втором — 25 июля, а в третьем — 26 июля. В субботу, 28 июля, Совет Федерации его утвердил, хотя ранее депутаты предполагали перенести рассмотрение документа на осень.

При этом принятая в итоге редакция законопроекта удивила экспертов: во втором чтении в законопроекте появилась норма о том, что заявку на регистрацию в специальные зоны смогут подать только иностранные юрлица.

Таким образом, в САР решили не допускать российские юрлица.

По данным источника «Интерфакс», решение о недопуске в САР российских юрлиц было принято еще на совещании у президента в первой половине июля по настоянию экспертных управлений Кремля и Центробанка

Перерегистрироваться в САР не смогут банки, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и другие поднадзорные Центробанку структуры.

Как пояснил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , «надо посмотреть, как будет работать законопроект» и только потом можно будет дополнительно предусмотреть возможность для других юрлиц зарегистрироваться на этих территориях.

Если бы такая возможность осталась (возможность регистрации российским компаниям — «Газета.Ru»), то был бы открыт «ящик Пандоры»: бизнес из других российских регионов массово мигрировал бы в САР. Это создало бы риски с точки зрения валютного контроля, объясняет депутат.

Кого ждут в российских офшорах

При этом, согласно законопроекту, зарегистрироваться в специальных административных районах смогут компании при выполнении ряда условий. Они должны инвестировать в России от 50 млн руб. за полгода и быть зарегистрированными в странах, которые придерживаются правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ( FATF ) или состоят в комитете экспертов Совета Европы по оценке антиотмывочных мер (Манивэл). Также это не могут быть вновь созданные компании: они должны быть созданы до 1 января 2018 года.

Взамен российские власти им пообещали низкие налоговые ставки и мягкий контроль. Так, доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут получить только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

«Стандарты раскрытия информации будут минимальными — в полном соответствии с целями нового инструмента», — говорит председатель комитета по налогам и бюджету «Деловой России» Кирилл Никитин.

При этом бизнесу не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а с выплаченных дивидендов ставка составит всего 5%.

Также такие компании будут освобождены от валютного контроля: они смогут без ограничения проводить валютные операции.

Зачем России офшоры?

Внутренние офшоры создаются в России на фоне политического противостояния с западом. Российский бизнес гонят по всему миру, и наши власти придумывают, как вернуть его назад, а заодно и привлечь по возможности международные инвестиции в Россию. Последней такой инициативой российских властей была идея о создании офшора в Крыму , однако, поскольку статус резидента Крыма автоматически навлекает американские санкции на компанию, от идеи создания там специальной территории на полуострове отказались.

Нынешний закон преследует две цели, поясняет управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов . Во-первых, продемонстрировать инвестиционную привлекательность России, предложив налоговые льготы по налогу на дивиденды и налогу на прирост капитала. Кроме того, создать условия для перерегистрации компаний, которые попали или находятся под риском наложения санкций со стороны США и европейских государств. Хотя санкции с них никто не снимет, однако, учитывая гонения на офшоры по всему миру, они смогут перерегистрироваться на родине и продолжить экономить на налогах, поясняют эксперты.

«Ренова» и Попавшие под американские санкции российские компании — En+ «Русал» на вопрос «Газеты.Ru», интересно ли им будет зарегистрироваться в отечественных офшорах, не ответили.

Между тем UC Rusal Олега Дерипаски может стать резидентом специальных административных районов с особым налоговым и валютным режимом, рассказал ранее агентству «Интерфакс» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский , компания «Русал» числится в двух офшорах — на Кипре и Британском Виргинском острове Джерси. Так что теоретически эти компании вполне могут перегистрироваться в российском офшоре.

Международные инвесторы не придут

«Черными дырами» по выводу капитала российские офшоры не станут, надеются эксперты.

«Тот факт, например, что статус международной компании не могут получить финансовые организации и банки свидетельствует о том, что возможности по выводу капитала законом ограничены, что в принципе соответствует основной цели законопроекта — репатриации капитала и прав собственности под юрисдикцию российского права и налогового контроля», — поясняет Александр Пахомов.

В то же время со стандартными офшорами Россия не сможет потягаться по привлекательности.

Если представить, что российскими офшорами будут пользоваться иностранные бизнесы, то нам предстояло бы конкурировать с десятками юрисдикций. Перед многими у нас нет никаких преимуществ, говорит директор московского офиса компании в области анализа рисков Urus Advisory Алексей Панин

«В этом случае инициатива так и останется в одном ряду с международным финансовым центром, который в свое время планировалось делать в Москве, но сейчас инициатива существует исключительно на бумаге», — считает он

Многомиллионные состояния инвесторов, зарегистрированы в офшорах, под защитой английского права и судебной системы с относительно высокой репутацией, и вряд ли владельцы бизнеса захотят доверять их судьбу судам Калининграда и острова Русский, при условии, что экономических выгод особо нет, отмечает Георгий Ващенко , начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

Тем не менее Сергей Суверов , старший аналитик БКС, предполагает, что, например, в Приморье могли бы зарегистрироваться японские компании, которые осуществляют деятельность в России.

Теоретически от создания офшоров могут выиграть бюджеты Приморского края и Калининграда. Как пояснил «Газете.Ru» Анатолий Аксаков, регистрация компаний на островах может принести в местные бюджеты несколько миллионов рублей в виде налогов. По словам председателя калининградского отделения «Деловой России» Георгия Дыханова, помимо прямого эффекта в виде налогов, создание специальных зон имеет также косвенный эффект: будет развиваться инфраструктура, бизнес-туризм, зарплаты управленцев, сопутствующие услуги могут также переводиться в эти регионы.

Впрочем, по мнению Кирилла Никитина, в целом для территорий и субъектов «эффект будет минимальным, поскольку разработчики думали явно не о них и никаких специальных условий, предполагающих инвестиции в территорию, офис, местных сотрудников» не предусмотрели.

Партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко также считает, что эффект для бюджетов островов Русский и Октябрьский, хотя и будет, но минимальный. По его словам, в целом нет никаких расчетов, как и когда мы рассчитываем привлечь международных инвесторов в наши офшоры.

Это не первые инициативы по созданию такого рода зон в России, предыдущие не дали никакого ощутимого эффекта, и вряд ли эти дадут, отмечает он.