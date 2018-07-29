На митинг против повышения пенсионного возраста вышли более двух тысяч саратовцев

Саратове прошел митинг против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин, а также увеличения тарифов на ЖКУ, ОСАГО и НДС. Саратовцы собрались на площади в Мирном переулке. По периметру были выставлены временные заграждения и рамки-металлодетекторы. Прохожие не сразу понимали, что происходит. Митингующие пришли с плакатами, на которых были лозунги против повышения пенсионного возраста. Один из участников в качестве агитматериала использовал чучело филина. Акция продлилась чуть более часа. По оценкам организаторов, на митинг пришли больше двух тысяч человек. Напомним, госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, реформирующий пенсионную реформу страны. В ее рамках предлагается изменить возраст выхода на пенсию. Согласно закону, женщины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, мужчины — в 65 лет.