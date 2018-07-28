Средняя зарплата в Курской области приблизилась к 29 тысячам

Курскстат зафиксировал рост заработной платы за пять месяцев текущего года.

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 111%. В разрезе основных отраслей экономики области уровень оплаты труда за этот период составил: в сельском хозяйстве –26,6 тыс. рублей, в промышленном комплексе — 32 тыс. рублей, обрабатывающих производствах — 27,5 тыс. рублей, строительстве — 27,6 тыс. рублей, оптовой и розничной торговле — 24 тыс. рублей.

Нужно понимать, что Курскстат фиксирует средние показатели, основываясь исключительно на официальных данных, подготовленных властями и чиновниками. Поэтому реальные показатели роста зарплаты не всегда совпадают с расчётами статистов.