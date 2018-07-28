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Дискриминация китайских инвестиций вызвала тревогу Китайской торговой палаты в Германии
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Дискриминация китайских инвестиций вызвала тревогу Китайской торговой палаты в Германии 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Берлин, 28 июля /Синьхуа/ — Правительство Германии препятствовало приобретению Государственной электросетевой корпорацией Китая /State Grid Corporation of China, SGCC/ меньшего пакета акций германского оператора системы электропередачи, что вызвало беспокойство Китайской торговой палаты в Германии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Китайской торговой палатой в субботу.
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии в субботу опубликовало на своем сайте заявление о том, что по соображениям энергетической безопасности правительство Германии поручило государственному банку KfW приобрести 20 проц. акций оператора системы электропередачи 50 Hertz. Это означает, что Китаю не удалось выкупить данный пакет.
Согласно правилам внешнеэкономической деятельности в Германии, иностранные инвесторы пользуются такими же условиями, как и немецкие компании. Проверка должна проходить только в случае, когда иностранные инвесторы пытаются приобрести 25 проц. или более акций компании базовой инфраструктуры. Китайская торговая палата считает, что в этот раз вмешательство правительства Германии в попытку китайского электросетевого оператора стать совладельцем немецкой компании нарушило принцип единых условий и справедливой торговли и является дискриминацией китайских инвесторов.
Китайская торговая палата в Германии заявила, что в то время, как Китай делает свой энергетический рынок более открытым, Германия поступает наоборот, устанавливая инвестиционные барьеры, в частности для китайских инвесторов, под предлогом «соображений безопасности», что вызывает тревогу о направлении политики в Германии.
Китайская торговая палата в Германии настойчиво призвала немецкую сторону обеспечить китайские компании прозрачным, недискриминационным и открытым инвестклиматом. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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