Совет Федерации утвердил налоговый маневр в нефтяной отрасли для роста доходов бюджета

Среди прописанных в законах мер введение логистических коэффициентов к обратным акцизам, то есть компенсациям, получаемым нефтеперерабатывающими заводами. Речь идет о том, чтобы сгладить «неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов».

ЕС. Коэффициент будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за 3 года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США

Помимо этого, для контроля за уплатой акцизов и применения налоговых вычетов при переработке нефтяного сырья вводится свидетельство о регистрации лица, отвечающего за данный процесс. При передаче нефтяного сырья на переработку лицам, имеющим свидетельство, либо в собственное структурное подразделение налогоплательщик, имеющий данное свидетельство, вправе применить налоговый вычет в размере суммы уплаченных с сырья акцизов, увеличенной в два раза.

Новые пошлины

Одним из одобренных в субботу законов устанавливается право правительства вводить с 2019 года экспортные пошлины на нефтепродукты в размере 60% от вывозных пошлин на сырую нефть, если цена нефти вырастет на 15%. Пошлину предлагается вводить сроком на полгода начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором выросла цена.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным ее направлением остается завершение налогового маневра. Он будет проводиться в течение шести лет начиная с 1 января 2019 года и подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.