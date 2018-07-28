Совфед поддержал завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Совет Федерации поддержал два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет.

Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.