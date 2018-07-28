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Совфед поддержал завершение налогового маневра в нефтяной отрасли
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Совфед поддержал завершение налогового маневра в нефтяной отрасли 

BFM.RU 23 часа назад
Фото: Российская Газета
Совет Федерации поддержал два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.
На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет.
Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.
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