Совфед одобрил завершение налогового маневра в нефтянке

Налоговый маневр предполагает, что в течение шести лет — с 2019 года по 2024-й — экспортная пошлина на нефть снизится с 30 процентов до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырасет на аналогичную величину. Таким образом, фискальная нагрузка перейдет с экспорта на внутренний рынок, лишит безадресной «таможенной субсидии» нефтепереабатывающие заводы (НПЗ) и вернет часть дохода от беспошлинных поставок внутри ЕАЭС в бюджет РФ

Так как маневр приведет к большей восприимчивости внутреннего рынка к внешним ценам на сырье, предусмотрен механизм обратного акциза на нефть для заводов, которые поставляют нефтепродукты потребителям внутри страны. Объем вычета будет меняться в зависимости от цены нефти и компенсировать НПЗ часть разницы между внутренней и экспортной ценой. Кроме того, к акцизу применят логистический коэффициент: чем дальше находится завод от рынка сбыта, тем выше будет льгота.

НПЗ, которые работают на внутренний рынок, занимаются модернизацией мощностей или попали под западные санкции, по сути, получат субсидию примерно в объеме той, что была ранее. Для тех, кто работает на экспорт и модернизироваться не будет, все льготы сойдут на нет — это в основном небольшие независимые НПЗ.

Новый механизм должен помочь и сдержать цены на топливо на фоне роста ставок акцизов в полтора раза с 1 января 2019 года. На случай, если цены на нефть за месяц подскочат более чем на 15 процентов и отрицательный акциз вместе с демпфирующим компонентом не сдержат рост цен в рознице, правительство сохранит право экстренно повышать экспортную пошлину на светлые нефтепродукты. Она составит до 60 процентов от ставки пошлины на нефть.