Сенаторы поддержали закон о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ , завершающие большой «налоговый манёвр» в нефтегазовой отрасли. Как отметила зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова , закон индексирует ставки акцизов на 2021 год с учетом уровня инфляции в 2019-2020 годах, а в перечень подакцизных товаров включено нефтяное сырье.

По её словам, новый фискальный механизм, который устанавливается законом, позволит увеличить налоговые вычеты от нефтепереработки для ряда регионов.

«Большой налоговый манёвр» стартовал в 2015 году, когда началось снижение экспортной пошлины на нефть. Цель — снизить её с 30 процентов до нуля до 2021 года (минус пять процентов в год). Такими же темпами должен расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

За счёт этого к 2021 году федеральный бюджет гарантирует себе доходы в размере одного триллиона рублей при стоимости нефти 40 долларов за баррель.

Между тем, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) лишатся таможенной субсидии, внутренние цены на бензин будут более зависеть от колебания мировых цен на нефть. Чтобы сгладить этот негатив, для «переработки» введут отрицательный акциз на нефть, а для снижения зависимости внутреннего топливного рынка от колебаний мировых цен к отрицательному акцизу добавят демпфирующую компоненту.

Если мировые цены на нефть подскочат более чем на 15 процентов за месяц, а розничные цены на топливо не удастся сдержать, кабмин получит право резко поднять экспортную пошлину на нефтепродукты до 60 процентов от действующей пошлины на нефть. Это приблизит доходы от экспортной торговли топливом к доходам от продажи топлива внутри страны — таким образом, по замыслу правительства, повода для повышения цен на АЗС не будет.

Ранее в Минэнерго заявили, что не ожидают серьезного негативного эффекта на НПЗ от завершения налогового манёвра, и что на мониторинг действия нового фискального механизма потребуется два-три года.

Сенаторы также одобрили ещё один законопроект, который шёл в пакете с законом о большом налоговом манёвре, направленный на поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую в течение шести лет, начиная с 2019 года. По подсчётам специалистов, такой манёвр принесёт в бюджет дополнительно 3, 4 триллиона рублей.