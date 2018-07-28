Ипотечный бум в России не спадает, хотя банки не спешат снижать ставки

МОСКВА , 28 июл — ПРАЙМ. Российские банки отмечают настоящий ипотечный «бум» среди населения — спрос на ипотеку устойчиво растет, а просрочка по ней остается стабильно низкой. Ставки по таким кредитам уже находятся на исторически минимальных уровнях, а их дальнейшее снижение невозможно, пока ЦБ не снизит ключевую ставку, говорят опрошенные агентством «Прайм» кредитные организации.

Нина Крючкова. "Снижение ставок ипотеки напрямую зависит от политики ЦБ в отношении ключевой ставки. Но очевидно, что такой стремительной динамики снижения ипотечных ставок, которую мы наблюдали в последние полтора-два года, больше не будет", — считает глава дирекции по развитию ипотечного кредитования Альфа-банка

В пятницу Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%. Регулятор дал сигнал, что снижение ставки состоится лишь в следующем году. Сейчас этому мешают риски повышения роста цен и неопределенность ситуации на зарубежных рынках, а также геополитические проблемы.

Средняя ставка по ипотеке в России сейчас составляет 9,56%, ранее в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для ее дальнейшего снижения. Это соотносится с посланием президента Федеральному собранию: президент заявлял, что среднюю ставку по ипотеке нужно снижать и дальше — до 7-8%. Главы двух крупнейших российских банков — Сбербанка ВТБ — пообещали довести ставку до этого уровня.

ИПОТЕЧНЫЙ БУМ Как рассказали агентству опрошенные банки, в разгар лета продолжается тренд на повышенный спрос на ипотеку, начавшийся еще в конце весны. Клиентов Сбербанка ипотека больше всего интересовала в апреле, «Открытия» — в июне, Альфа-банка — в мае-июне.

В целом сезонный характер спроса на жилищные кредиты отмечает большинство опрошенных банков, однако его обеспечивает еще и динамичный рост рынка в целом, ставший возможным благодаря усилиям ЦБ.

"Рынок ипотеки продолжает динамично расти. Уменьшение уровня инфляции и снижение ключевой ставки Банком России способствуют повышению доступности ипотечных кредитов", — отмечают в ВТБ. По прогнозам второго по активам банка в стране, к концу года объемы выдачи ипотеки в стране могут достичь 3,15 триллиона рублей.

Начальник управления развития ипотечных партнерских программ банка «Открытие» Дмитрий Вагабов уверен, что рынок ожидает дальнейший рост. «По итогам первого полугодия мы отмечаем стабильно высокий рост спроса на ипотеку. До конца текущего года прогнозируем сохранение заданного темпа по выдаче новых кредитов», — сказал он агентству.

Увеличение спроса ипотечных кредитов наблюдается и в Альфа-банке. Как рассказала Крючкова, на уровень спроса помимо сезонного фактора повлияли и запущенные в апреле промо-акции по продуктам рефинансирования, и ипотека на жилье в новостройках.

Другие банки тоже стремятся привлекать клиентов сезонными акциями и предложениями. К примеру, ВТБ на постоянной основе предлагает специальные ипотечные программы. В среднем ставка по таким предложениям доходит до 8,9%.

ПАДАЮЩИЙ ПРОЦЕНТ

Интересы руководства страны и обычных людей точно сходятся в одном: их волнует, когда ставка по ипотеке у российских банков снизится еще сильнее. Для этого ЦБ нужно понизить ключевую ставку, объясняют опрошенные агентством банки.

"Ставка по любому кредиту, в том числе ипотечному, формируется из нескольких составляющих, в первую очередь, из стоимости фондирования, самого объекта, а также размера риска, маржи. Для снижения ипотечной ставки банкам нужна возможность привлекать долгосрочное фондирование", — говорит зампред правления банка «Дельтакредит» Ирина Асламова.

Это значит, что банкам для снижения процента по ипотеке нужны более дешевые займы у ЦБ — по более низкой ставке. Если ЦБ не снизит ее к декабрю, то банки будут незначительно менять свои предложения только в рамках специальных сезонных акций, отмечает Асламова.

Между тем, ЦБ отложил вероятное снижение ставки до следующего года. Однако ипотека в этих условиях все равно продолжает оставаться выгодной для клиентов, так как ставки по ипотеке находятся на исторически минимальном уровне, считает она.

Банки признают лидерство ипотечного кредитования в потребительском сегменте по темпам развития и, вероятно, будут и дальше заинтересованы в привлечении большего числа клиентов.

"На российском ипотечном рынке сохраняется огромный потенциал, и мы не ожидаем его перенасыщения. Накопленный ипотечный портфель характеризуется очень высоким качеством", — резюмировали в банке ВТБ.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

У опрошенных банков портрет обычного ипотечного заемщика выглядит почти одинаково. В среднем ему около 35 лет. Доля мужчин, берущих ипотеку, приблизительно равна доле женщин. Они чаще всего состоят в браке, почти в половине случаев у них есть дети, рассказывает зампред правления «Дельтакредита».

Кроме того, у заемщиков разных банков похожие предпочтения способа погашения и срока кредита — в среднем он берется на 15 лет, а реальный срок погашения у ВТБ, «Открытия», «Дельтакредита» и Альфа-банка составляют досрочные пять-семь лет.

Как рассказал Агабов, портрет заемщика за последнее время практически не изменился, однако поменялись требования клиентов к качеству банковского сервиса.

"Современный ипотечный заёмщик четко понимает свои потребности, хорошо знаком с условиями и процессами получения ипотеки и рассчитывает на быстрое и качественное обслуживание", — сказал Агабов.

При этом просрочка по ипотечным кредитам остается низкой или находится под контролем, отмечают банкиры.