Новый газопровод свяжет Испанию и Францию

Франция и Испания будут разрабатывать проект газопровода, который является частью более крупного плана по сокращению эмиссии углекислого газа в атмосферу, заявил французский президент Эмманюэль Макрон

"Мы поручили нашим регуляторам проработать возможности по строительству нового газопровода, так как между странами уже имеются две газопроводные артерии", — цитирует президента агентство Bloomberg.

По словам политика, вопрос энергетических взаимосвязей должен рассматриваться в рамках более широкой стратегии суверенитета и гораздо более широких возможностей по поставкам электроэнергии. Франция планирует закрыть угольные электростанции к 2022 году.

Макрон выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Испании Педро Санчесом после встречи, на которой обсуждались вопросы улучшения энергетических взаимосвязей между Пиренейским полуостровом и Европой.