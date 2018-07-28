В Омске подешевело элитное жилье

Цена одного квадратного метра жилья в элитной новостройке снизилась почти на пять тысяч рублей и составила 44 222 руб. Омскстат опубликовал данные о срединах ценах на рынке жилья во втором квартале 2018 года. По данным статистиков, во втором квартале 2018 года относительно первого квартала 2018 года средние цены за один квадратный метр общей площади квартир повысились на первичном рынке жилья на 0,4%, на вторичном рынке жилья — на 0,5%.

Средняя цена квартиры в новостройке составляет 40 187 руб. На вторичном рынке жилья — 38 218 руб. По сравнению с 2017-м цена в новостройках снизилась, тогда как на вторичке — выросла.

Существенное снижение стоимости одного квадратного метра произошло в элитных домах. Сейчас в новостройках один кв. м такого жилья оценивается в 44 222 руб. Это почти на пять тысяч рублей ниже, чем годом ранее (49 571 руб. в 2017-м). Падение случилось и на вторичном рынке, где один квадрат элитного жилья стоит 63 768 руб. (65 151 руб.).

За полгода 2018-го застройщиками введено в эксплуатацию более 2,5 тыс. квартир общей площадью 172,2 тыс. кв. м. Годом ранее этот показатель составлял 206,4 тыс. кв. м.