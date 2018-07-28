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Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
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Кабмин внес изменения в порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ 

ТАСС 28 июля 2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому из правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг исключается норма о требовании у граждан справки о составе семьи. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.
"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Ранее правилами предусматривалось, что для получения субсидий необходимо предоставить справки о составе семьи, документально подтверждать причины изменения состава семьи и так далее. Отмечается, что такой порядок затрудняет реализацию права на получение субсидий при оплате ЖКУ, а также создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении соцподдержки.
"При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом", — говорится в сообщении.
При выявлении недостоверных сведений информация будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты.
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Комментарии21  Ещё 39 источников 
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