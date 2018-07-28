Сбербанк обратился к россиянам с предостережением

Сбербанк назвал страны, где россиянам картой расплачиваться небезопасно

Сбербанке. Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки; самым распространенным способом кражи является использование скимминговых устройств для считывания данных, сообщили РИА Новости

"В основном это страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, которые в настоящее время еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных микропроцессором (чипом). Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт", — ответили эксперты Сбербанка на вопрос, в каких странах у россиян чаще крадут деньги с карт.

Самым распространенным способом хищения средств с карты за границей является скимминг — компрометация карты с помощью специальных технических средств для получения данных о карте и изготовления ее дубликата. Также россияне, находясь за границей, часто теряют деньги из-за утраты или кражи банковской карты и пин-кода.

По информации экспертов Сбербанка, компрометация карт посредством скимминга, как правило, происходит или в небольших торговых точках, или в банкоматах. Наименьшую опасность представляют крупные сетевые магазины.

Правила безопасности

Эксперты напоминают, что сохранность денег во многом зависит и от самого держателя карты, который должен соблюдать простые правила безопасности.

Сбербанк напоминает, чтобы россияне при оплате картой внимательно следили за действиями продавца, ни в коем случае не оставляли карту вне поля зрения, не передавали ее третьим лицам, никому не сообщали и не показывали пин-код и CVV-коды, указанные на обратной стороне карты.

"Зачастую пренебрежительное и невнимательное отношение клиента к своей карте становится причиной хищения средств, находящихся на ней", — отметили в кредитной организации.

Если держатель карты хочет воспользоваться банкоматом, то сначала его стоит внимательно осмотреть.

"Убедитесь, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств. Обращайте внимание на неисправности и повреждения — например, на неровно установленную клавиатуру. Если что-то вызвало подозрения, не пользуйтесь этим банкоматом", — предупреждают эксперты Сбербанка.

В случае утраты или кражи карты клиенту стоит сразу же сообщить в банк, чтобы карту заблокировали. Сбербанк также советует россиянам не оставлять без внимания свои гаджеты, которые могут быть использованы для получения доступа к финансам владельца.