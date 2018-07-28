«Политика Трампа реально помогает». Экономика США резко выросла

Американская экономика резко выросла. Правда, речь идет лишь о II квартале. По данным министерства торговли США, ВВП за этот период вырос более чем на 4% год к году. Это самый высокий показатель с 2014 года. Лучшие результаты показал американский экспорт: он прибавил почти 10%.

Трамп прокомментировал данные статистики, отметив, что США находятся на пути к самому высокому росту ВВП за 13 лет. Об этом он заявил на специальной конференции в Белом доме.

Чувствуют ли американцы оживление экономики и отразится ли это на главном политическом событии года в США — осенних выборах в конгресс? Об этом Business FM спросила бывшего сенатора от Пенсильвании Брюса Маркса

Брюс Маркс, бывший сенатора от Пенсильвании: «За то время, что Дональд Трамп находится во главе США, стальная индустрия действительно начала возрождаться. Были созданы новые рабочие места. Торговая, налоговая политика Дональда Трампа реально помогает многим индустриям, в том числе стальной и угольной. Налоги для компаний ниже, поэтому у компаний много денег, они могут платить большие зарплаты. Самым важным фактором промежуточных выборов в конгресс являются экономические показатели. Атаки демократов и прессы в адрес Дональда Трампа основаны на раздувании антироссийской истерии. Цель этого — отвлечь внимание от экономического роста. Я полагаю, что у республиканцев есть все шансы выиграть промежуточные выборы, если русские не будут вмешиваться [смеется]».

В I квартале экономика США выросла на чуть более 2% год к году. А по итогам прошлого года рост составил 2,5%.