Франция, Испания и Португалия заинтересованы в увеличении поставок СПГ — декларация

Испания и МАДРИД , 28 июл /ПРАЙМ/. Франция Португалия заинтересованы в диверсификации поставок энергоресурсов, что может означать увеличение поставок сжиженного природного газа из США , следует из совместном декларации, принятой по итогам встречи по энергетике в Лиссабоне

В Лиссабоне в пятницу состоялась встреча по энергетике, в которой приняли участие премьер Испании Педро Санчес , премьер Португалии Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон , европейский комиссар по вопросам климата и энергии Мигель Ариас Каньете, а также вице-президент Европейского инвестиционного банка Эмма Наварро.

"Португалия, Франция и Испания с удовлетворением принимают стратегию Европейской комиссии по поводу сжиженного природного газа и его хранения, принятую в феврале 2016 года. Они подчеркивают важность СПГ для диверсификации источников и путей поставок в ЕС с целью сократить зависимость и укрепить энергетическую безопасность", — говорится в декларации, принятой по итогам переговоров.

Страны также заявили о необходимости развития транспортной инфраструктуры, а также инфраструктуры по хранению СПГ «как определяющего фактора для безопасности поставок на европейский рынок природного газа».

На территории Испании находятся восемь регазификационных терминалов, еще один есть в Португалии, а всего в Европе их 21. По этой причине испанские власти заявляли, что именно Испания может сыграть ведущую роль в диверсификации поставок газа в Европу за счет доставки СПГ по морю.