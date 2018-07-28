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Франция, Испания и Португалия заинтересованы в увеличении поставок СПГ — декларация
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Франция, Испания и Португалия заинтересованы в увеличении поставок СПГ — декларация 

Прайм 1 час назад
МАДРИД, 28 июл /ПРАЙМ/. Франция, Испания и Португалия заинтересованы в диверсификации поставок энергоресурсов, что может означать увеличение поставок сжиженного природного газа из США, следует из совместном декларации, принятой по итогам встречи по энергетике в Лиссабоне.
В Лиссабоне в пятницу состоялась встреча по энергетике, в которой приняли участие премьер Испании Педро Санчес, премьер Португалии Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, европейский комиссар по вопросам климата и энергии Мигель Ариас Каньете, а также вице-президент Европейского инвестиционного банка Эмма Наварро.
"Португалия, Франция и Испания с удовлетворением принимают стратегию Европейской комиссии по поводу сжиженного природного газа и его хранения, принятую в феврале 2016 года. Они подчеркивают важность СПГ для диверсификации источников и путей поставок в ЕС с целью сократить зависимость и укрепить энергетическую безопасность", — говорится в декларации, принятой по итогам переговоров.
Страны также заявили о необходимости развития транспортной инфраструктуры, а также инфраструктуры по хранению СПГ «как определяющего фактора для безопасности поставок на европейский рынок природного газа».
На территории Испании находятся восемь регазификационных терминалов, еще один есть в Португалии, а всего в Европе их 21. По этой причине испанские власти заявляли, что именно Испания может сыграть ведущую роль в диверсификации поставок газа в Европу за счет доставки СПГ по морю.
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