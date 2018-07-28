Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,42%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров и услуг, финансовых услуг и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 0,42%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Elektra (MX:ELEKTRA), которые подорожали на 44,03 п. (6,87%), закрывшись на отметке в 685,03. Котировки VOLARIS A (MX:VOLARA) выросли на 0,68 п. (5,13%), завершив торги на уровне 13,94. Бумаги Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Class B (MX:BSMXB) выросли в цене на 1,320 п. (4,25%), закрывшись на отметке 32,480.

Лидерами падения стали акции Gruma SAB de CV (MX:GRUMAB), цена которых упала на 9,90 п. (4,03%), завершив сессию на отметке 235,87. Акции Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB De CV Class B (MX:GAPB) поднялись на 6,22 п. (3,24%), закрывшись на уровне 186,04, а Arca Continental (MX:AC) снизились в цене на 2,99 п. (2,39%) и завершили торги на отметке 121,89.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (126) превысило количество закрывшихся в плюсе (125), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,26%, или 3,20, достигнув отметки $1.222,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,83%, или 0,58, до $69,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,43%, или 0,32, до отметки $74,22 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,02% до 18,6225, а котировки EUR/MXN повысились на 0,13%, достигнув отметки 21,7145.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 94,45.