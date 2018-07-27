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Франция и Испания построят собственный газопровод
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Макрон заявил, что Франция и Испания намерены построить газопровод 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Reuters
Франция и Испания намерены разрабатывать совместный проект газопровода, который соединит обе страны, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией», — цитирует Макрона РИА Новости.
По его словам, новые газопроводы во Франции, Испании и Португалии позволят заменить угольные электростанции.
Ранее проектная компания «Турецкий поток» приступила к прокладке соединительной ветки газопровода от посёлка Кыйыкёй в прибрежной части Турции к основной трубе.
RT на русском: последние новости
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