Франция и Испания построят собственный газопровод

Франция и Испания намерены разрабатывать совместный проект газопровода, который соединит обе страны, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией», — цитирует Макрона РИА Новости.
По его словам, новые газопроводы во Франции, Испании и Португалии позволят заменить угольные электростанции.
Ранее проектная компания «Турецкий поток» приступила к прокладке соединительной ветки газопровода от посёлка Кыйыкёй в прибрежной части Турции к основной трубе.