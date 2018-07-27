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Избранный президент Мексики пообещал увеличить добычу нефти до 2,5 млн баррелей в сутки
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Избранный президент Мексики пообещал увеличить добычу нефти до 2,5 млн баррелей в сутки 

ТАСС 22 минуты назад
ТАСС, 27 июля. Объем добычи нефти в Мексике достигнет не менее 2,5 млн баррелей в сутки. С таким заявлением в пятницу выступил победитель президентских выборов Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Цель состоит в том, чтобы увеличить добычу нефти с 1,9 млн до 2,5 млн баррелей в сутки", — цитирует его телеканал Televisa. По словам Обрадора, для этого правительство инвестирует дополнительно 175 млрд песо (более $9 млрд) в разработку месторождений и построит в 2019 году новый завод по переработке нефти в городе Параисо (штат Табаско). Также политик назвал будущего главу государственной нефтегазовой компании Pemex — им станет Октавио Ромеро Оропес.
Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.
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