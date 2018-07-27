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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,73%
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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,73% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производителей напитков, производства пищевых продуктов и нефти и газа.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares поднялся на 0,73%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Saham Assurance (CS:SAH), которые подорожали на 138,00 п. (9,86%), закрывшись на отметке в 1.538,000. Котировки Credit maroc (CS:CDM) выросли на 28,0 п. (5,47%), завершив торги на уровне 540,00. Бумаги Brasseries maroc (CS:SBM) выросли в цене на 110,00 п. (4,09%), закрывшись на отметке 2.800,000.
Лидерами падения стали акции Timar (CS:TIM), цена которых упала на 12,85 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 202,15. Акции Stokvis nord (CS:SNA) поднялись на 0,88 п. (4,92%), закрывшись на уровне 17,00, а Smi (CS:SMI) снизились в цене на 80,00 п. (4,35%) и завершили торги на отметке 1.760,000.
На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в минусе (16), а котировки 5 акций практически не изменились.
Котировки акций Smi (CS:SMI) упали до минимума, подешевев на 4,35%, 80,00 п., и завершили торги на отметке 1.760,000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 1,72%, или 1,20, достигнув отметки $68,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,83%, или 0,62, до $73,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,07%, или 0,80, до отметки $1.224,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,04% до 11,0350, а котировки USD/MAD упали на 0,07%, достигнув отметки 9,4671.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,46.
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