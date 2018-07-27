Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, туризма и отдыха и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подорожал на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Telecom Italia (MI:TLIT), которые подорожали на 0,0312 п. (4,99%), закрывшись на отметке в 0,6560. Котировки Mediaset SpA (MI:MS) выросли на 0,090 п. (3,21%), завершив торги на уровне 2,890. Бумаги Buzzi Unicem (MI:BZU) выросли в цене на 0,45 п. (2,35%), закрывшись на отметке 19,35.

Лидерами падения стали акции Ferrari NV (MI:RACE), цена которых упала на 1,70 п. (1,48%), завершив сессию на отметке 113,00. Акции Banca Generali (MI:BGN) поднялись на 0,32 п. (1,38%), закрывшись на уровне 22,80, а Recordati (MI:RECI) снизились в цене на 0,35 п. (1,11%) и завершили торги на отметке 31,11.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (242) превысило количество закрывшихся в минусе (124), а котировки 27 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,59%, или 0,41, достигнув отметки $69,20 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,01%, или 0,01, до $74,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.226,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,09% до 1,1654, а котировки EUR/GBP повысились на 0,09%, достигнув отметки 0,8891.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,47.