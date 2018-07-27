Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, недвижимости и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 упал на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции ISS A/S (CO:ISS), которые подорожали на 3,60 п. (1,55%), закрывшись на отметке в 236,10. Котировки H Lundbeck (CO:LUN) выросли на 6,7 п. (1,46%), завершив торги на уровне 465,8. Бумаги AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли в цене на 108,00 п. (1,24%), закрывшись на отметке 8.850,000.

Лидерами падения стали акции Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS), цена которых упала на 18,9 п. (4,48%), завершив сессию на отметке 402,8. Акции Genmab (CO:GEN) поднялись на 14,5 п. (1,27%), закрывшись на уровне 1.129,5, а Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) снизились в цене на 3,5 п. (1,05%) и завершили торги на отметке 325,8.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (64) превысило количество закрывшихся в минусе (51), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,56%, или 0,39, достигнув отметки $69,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,05%, или 0,04, до $74,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.225,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,14% до 6,3910, а котировки EUR/DKK упали на 0,03%, достигнув отметки 7,4488.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,47.